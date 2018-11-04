Yasemin Şefkatli sevgilisi İdo Tatlıses'in evine taşındı

Geçen haziran ayında ilişkilerini noktalayan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, dört ay süren ayrılığın ardından geçtiğimiz günlerde barışmıştı. İlişkilerine ikinci bir şans vererek İdo Tatlıses ile barışan Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses'in evine taşındı