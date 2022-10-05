BALE EĞİTİMİ ALDI

Szawlowski henüz 6 yaşındayken izlediği bale gösterisine hayran kalmış ve böylece kendisini bale derslerine vermiştir.

İlerleyen yıllarda Atatürk Kültür Merkezi Çocuk Balesi bölümünde sözleşmeli danşçı olarak eğitimine devam etti. 13 yıl boyunca bale, opera ve çocuk oyunlarında yer alan Yasemin Szawlowski daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünü bitirdi.