Survivor 2020'de yarışan Yasin Obuz, 'Sorgu Sual' programına konuk oldu. Obuz, daha önce hiçbir yerde bahsetmediği özel hayatıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalar yaptı.

Yasin Obuz, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Obuz, ‘Evli misiniz?’ sorusuna, ‘1 buçuk yıl önce boşandım’ cevabını vererek şaşırttı. Peki Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte cevabı...

YASİN OBUZ KİMDİR?

Diyarbakır'da dünyaya gelen Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 doğumlu. Küçük yaşlardan bu yana spora ilgisi hiç bitmemiş bir isim olan Yasin, 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Özellikle futbola ilgisi ile bilinen yarışmacının 2 yıl kadar jimnastik yaptığı da biliniyor.

Yasin Obuz, Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunu. Üniversite yıllarında fitness, futbol, yüzme gibi spor branşlarıyla uğraştı. Okulun son dönemlerinde ise yemek yapmaya başladı. Bu konuda eğitimlere de katılan Yasin Obuz, aşçılık alanında git gide uzmanlaşmaya başladı.

Mutfak konusunda kendini geliştirmek için 20 kadar ülkeye seyahat eden Obuz, gittiği yerlerde farklı yemek kültürleriyle tanıştı ve hatırı sayılır bir tecrübe kazandı.

Yemek üzerine küçük çaplı bir işletmesi bulunan Yasin Obuz, TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasına katıldı ve kendine özgü tavırları ile sosyal medyada birçok kişi tarafından konuşulan isim haline geldi.

Yasin Obuz son olarak Survivor 2020 yarışmasında boy göstermişti.