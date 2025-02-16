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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Yasin Özcan: Premier Lig en büyük hayallerimden biriydi - Kasımpaşa Haberleri

        Yasin Özcan: Premier Lig en büyük hayallerimden biriydi

        Kasımpaşa'nın defans oyuncusu Yasin Özcan, gelecek sezon formasını giyeceği İngiliz ekibi Aston Villa'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, "Premier Lig en büyük hayallerimden biriydi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 23:17 Güncelleme: 16.02.2025 - 23:17
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        "Premier Lig en büyük hayallerimden biriydi"
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin Özcan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA DÜZELTECEĞİZ"

        Yasin Özcan, "Hafta içinde bu maça çok çalıştık hem ofansif hem de defansif anlamda. Gol pozisyonları yakaladık ama bir tane girdi. Ama sorun değil önümüzdeki maçlarda düzelteceğiz bunları." dedi.

        "PREMİER LİG, EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİYDİ"

        Aston Villa'ya transferi hakkında konuşan Yasin Özcan, "Çok mutlu oldum. A Takım'a çıktığımdan bu yana en büyük hayallerimden birisiydi Premier Lig. Ama şu anda Kasımpaşa'nın oyuncusuyum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

        BEN QUANES

        Takımın orta saha oyuncusu Ben Ouanes ise, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi bir mücadele gösterdik. Fakat iyi oynadığımız dakikalarda goller yedik. Düzeltmemiz gerekenler var. En kısa sürede düzeltip önümüzdeki maçlarda olumlu sonuçlar almak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

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