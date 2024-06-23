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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İzmir'de iki kardeş otel odasında ölü bulundu!

        İzmir'de korkunç bir olay meydana geldi. Kentte yaşları 12 ve 14 olan Handan ve Ege Uğraş adlı kardeşler, kaldıkları otel odasında ölü bulundu. İddiaya göre resepsiyon görevlisinin fark etmesiyle ortaya çıkan olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 09:50 Güncelleme: 23.06.2024 - 09:50
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        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
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        İzmir'de, bir gün önce anneleri G. Uğraş ve 2 kardeşiyle birlikte konaklamaya gelen Ege (14) ve Handan Uğraş (12), kaldıkları otel odasında ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 23.00 sıralarında Konak ilçesindeki bir otelin 1'inci katında meydana geldi.

        ANNELERİ BIRAKMIŞTI

        İddiaya göre çiçekçilik yapan G. Uğraş, 21 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya geldi. Geceyi burada geçiren G. Uğraş, dün sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak iddiaya göre eczaneye ilaç almaya gitti ve daha sonra otele dönmedi.

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        Diğer çocukları Ege ve Handan Uğraş ise otelde kaldı. Ege Uğraş'ın, öğle saatlerinde otelin ortak lavabosunu kullanmak için giriş katına indiği ve bir süre sonra yukarı çıktığı öğrenildi.

        RESEPSİYON GÖREVLİSİ FARK ETTİ

        Resepsiyon görevlisi Z.Ö., iddiaya göre saat 23.00 sıralarında odaları kontrol etmek için yukarı çıktı. Z.Ö., Uğraş ailesinin odasını kontrol ettiği sırada Ege ve Handan Uğraş'ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu.

        Z.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

        Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ifadesinin alınması için emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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