Olay Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi 2 yıl önce vefat eden 84 yaşındaki Ahmet Bilgi'nin 1 gün boyunca camiye gelmeyince cami imamı ve cemaat durumdan şüphelenerek Bilgi'nin evine gitti.

Zafer Samancı'nın haberine göre evin kapısı ve pencerelerin kırık olduğunu gören imam İbrahim Pancar durumu muhtar Sadık Bekdemir'e bildirdi. Olay yerine gelen muhtar Sadık Bekdemir ve imam İbrahim Pancar yaşlı adamı evin salonunda yerde kanlar içinde yatarken buldu.



KAFASINDAN TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞ!

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz adamın kafasından tek kurşunla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Ahmet Bilgi'nin cansız bedeni Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın evde yaptığı incelemede pencerelerin kırık olduğunu ve odaların dağıtılmış olduğunu tespit etti. Bilgin(in maddi durumunun oldukça iyi olduğu ve cinayetin bu yüzden işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.