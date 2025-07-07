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        Haberler Gündem Güncel Yaşlı kadın, bina dışındaki asansörde mahsur kaldı | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadın, bina dışındaki asansörde mahsur kaldı

        Hatay'da 80 yaşındaki Sultan A., yaşadığı binanın dışında bulunan asansörde mahsur kaldı. Yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:39 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:46
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        Bina dışındaki asansörde mahsur kaldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir binanın dış cephesindeki asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

        İHA'nın haberine göre ekipler gelene kadar vatandaşlarla sohbet eden yaşlı kadın, kurtarılmasıyla rahat bir nefes aldı.

        Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dış cephesinde yer alan asansörde arıza yaşandı. 4'üncü kattaki evinden aşağı inmek için asansörü kullanan 80 yaşındaki Sultan A, kurtarılmak için itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.

        İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, asansörde mahsur kalan Sultan A.'yı vinç yardımıyla kurtardı. Ekiplerin bölgeye intikali esnasında sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden kadın, kurtarılmasıyla rahat bir nefes aldı.

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