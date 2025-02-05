Şubat ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? Bakanlık'tan açıklama geldi
Milyonlarca kişinin faydalandığı yaşlı ve engelli aylıklarının Şubat ayı ödemeleri merakla bekleniyor. Hak sahiplerinin hesaplarına düzenli olarak yatırılan maaşların ne zaman ödeneceği konusunda araştırmalar sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan beklenen açıklama geldi. Peki, yaşlı ve engelli aylıkları Şubat ayında hesaplara yattı mı? İşte konuya dair detaylar…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak hesaplara aktarılan yaşlı ve engelli aylıkları, Şubat ayı ödemeleriyle yeniden gündemde. Vatandaşlar, 2025 Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ederken, konuya ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi. Peki, 2025 Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı mı? İşte, Bakan Göktaş’ın açıklamaları ve maaş sorgulama ekranı…
ŞUBAT AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayına yönelik toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.
6,8 MİLYAR TL HESAPLARA YATIRILDI
Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.
Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda şubat ayı için 3,8 milyar lira yaşlı aylığı, 3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI
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