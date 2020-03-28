Körfez ve Gebze ilçelerinde evden çıkamayan 65 yaş üstündekilerin telefon yoluyla dolandırıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 5 kişiyi dolandıran şüphelileri yakalamak için Kocaeli'nin Körfez ilçesiyle Adana'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler M.R.D. ile S.Y. ve kardeşi S.Y. gözaltına alındı. Üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 20 bin lira, 1750 dolar, 80 avro, 7 bilezik, 3 kolye, iki saat, 4 bileklik, 20 çeyrek altın, 7 yüzük, bir kolye ucu, 3 Osmanlı tuğralı altın ve bir "TC" ibareli altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. ve M.R.D. tutuklandı, S.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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