        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Yatak Odası Komedisi' Ataşehir'de

        'Yatak Odası Komedisi' Ataşehir'de

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, en beğenilen komedilerinden "Yatak Odası Komedisi" oyunuyla 9 Aralık Salı günü Ataşehir'de seyircisiyle buluşacak

        Giriş: 06.12.2025 - 22:37 Güncelleme: 06.12.2025 - 22:37
        'Yatak Odası Komedisi' Ataşehir'de
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, en beğenilen komedilerinden “Yatak Odası Komedisi” oyunuyla Ataşehir seyircisiyle buluşuyor. Alan Ayckbourn’un yazdığı, Mert Dilek’in çevirdiği, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği “Yatak Odası Komedisi”, 9 Aralık 2025 Salı günü 15.00 ve 20.30’da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi’nde sahnelenecek.

        OYUNUN KONUSU

        Oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ama komik bir bakışla ortaya koyuyor. Evlilik kavramı, çiftlerin tuhaf nedenlerle sarsılan ve yeniden kurulan ilişkileri üzerinden, geleneksel, alışılagelmiş kalıpların ve kuralların dışına çıkılarak irdeleniyor.

        Oyunda Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Kubilay, Engin Gürmen, Gökçer Genç, Mert Aykul, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın rol alıyor

        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
