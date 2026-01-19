Habertürk
Habertürk
        Yatırım fonları 1 trilyon TL'yi aştı

        Yatırım fonları 1 trilyon TL’yi aştı

        Garanti BBVA Portföy'ün yönettiği yatırım fonlarının toplam büyüklüğü, 15 Ocak 2026 tarihli TEFAS verilerine göre 1 trilyon TL'yi aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 10:50 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:50
        Yatırım fonları 1 trilyon TL'yi aştı
        15 Ocak 2026 tarihli TEFAS verilerine göre, Garanti BBVA Portföy’ün yönettiği yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 1 trilyon liralık büyüklüğü aştı.

        Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Garanti BBVA Portföy’ün yatırım fonlarında 1 trilyon TL’yi aşan büyüklüğe ulaşmasını, yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenin ve uzun vadeli değer yaratma odağımızın somut bir göstergesi ve sonucu olarak görüyoruz. Aktif ve disiplinli portföy yönetimi anlayışıyla, farklı piyasa koşullarında yatırımcılarımızın birikimlerini uzmanlıkla yöneten bir yapı inşa ettik. Güçlü sermaye yapımız, insan kaynağımız ve kurumsal yönetimimizle, sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı ve yatırımcılarımız için özel hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

