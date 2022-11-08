Yatırımcı büyük ikilemi nasıl aşacak?

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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Katılım Emeklilik Fon Yönetim Müdürü Fatih Bozkurt oluyor. Yüksek enflasyona karşı faiz çok düşük kalıp döviz kuru da yerinde sayarken yatırımcının tek alternatifi Borsa İstanbul'da hisse fiyatları yükselmeye devam ediyor. Yıllık değer kazancı yüzde 173 olan borsada bazı hisseler için artık 'çok değer kazandığı' şeklinde konuşmalar yapılırken diğer yatırım enstrümanlarından umutsuz olan yatırımcının 'bu fiyattan borsaya yatırım yapılır mı' ikilemi de başladı. Bozkurt programda bu ikileme cevap veriyor.

GERİDE KALANLAR ATAĞA KALKAR MI?

Borsa İstanbul'daki rallinin nedenlerini sıralayan Bozkurt, yükselişin ne kadar süreceğine dair tahminini paylaşırken döviz ve faizdeki beklentilerini de sıralıyor. Borsa İstanbul’da bazı hisselerin bazı haber ve beklentilerle olağanüstü yükselmesini de değerlendiren olan Bozkurt, yine borsada bazı sektörlerde ciddi alım olurken geride kalan sektörler ve hisselerle ilgili görüşlerini de aktarıyor.

HANGİ SEKTÖRLERİN ÖNÜ AÇIK?

Borsanın yükselişinde ön plana çıkan havayolları, perakende, enerji, gübre gibi sektörlerinin bundan sonraki süreçte nasıl hareket edebileceğine dair değerlendirmelerin yapıldığı programda bundan sonraki süreçte hangi sektörlerin önünün açık alacağına dair tahminler de dile getiriliyor. Bozkurt programda ayrıca borsa dışındaki yatırım araçlarını da ele alarak "Enflasyonist ortamda nasıl bir portföy oluşturmak lazım? Nelere dikkat edilmeli?" sorusunu yanıtlıyor.