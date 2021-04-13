Yatırımcıyı tuzağa düşüren hareketler

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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nde Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın bu haftaki konuğu Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Başkanı Atilla Köksal olacak. Borsa İstanbul şirketlerini değerlendirecek olan Köksal, yatırımcı davranışları ve tipik manipülatif hareketler konusunda yatırımcılara uyarılar yapacak.

Kişilerin gelir ve giderlerini kontrol etmek için bütçe yapılması ve yatırımların da çeşitlenmesi gerektiğinden yola çıkılarak kurulan FODER'in çalışmalarına değinecek olan Köksal, bu alanda yapılan araştırma ve değerlendirmeleri de anlatacak. Türkiye ekonomisinden yola çıkılarak borsa İstanbul'daki şirketleri değerlendirecek olan Köksal, İstinye'deki yabancı ve yerli yatırımcı hareketlerini de ele alacak.

YATIRIMCI NASIL KALICI OLACAK?

Pandeminin başlangıcından itibaren Borsa İstanbul'daki yatırımcı ilgisinin nedenlerini açıklayacak olan Köksal, son 1 yılda halka arzla borsaya gelen şirketleri de ele alacak. Köksal, artan yatırımcı sayısının nedenlerine değinirken bu yatırımcıların nasıl kalıcı borsa yatırımcısı haline gelebileceğini, borsadan çıkan yabancı yatırımcı yerine gelen yerlilerin yeterli olup olmayacağını tartışacak. Köksal ile "Hisse yatırımcısı olmanın temel kuralları nelerdir? Bu kurallara Borsa İstanbul yatırımcısı uyuyor mu?" sorularının cevapları aranacak.