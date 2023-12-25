Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
Bilim insanlarından geçen sene ABD'de yüzlerce hayvanın yakalandığı "Zombi geyik hastalığı" hakkında uyarı geldi. Ortaya çıkan son araştırmalar hastalığın insanlara bulaşabileceğini gösterdi. Peki, Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Zombi geyik hastalığı ölümcül mü? İşte detaylar...
Geçtiğimiz dönemde ABD'nin Wyoming eyaletinde beliren 'zombi geyik hastalığı', uzmanların ciddi uyarılarına sebep oldu. Yüzlerce geyik üzerinde tespit edilen bu hastalık hakkında araştırılan: "Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Zombi geyik hastalığı ölümcül mü?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI NEDİR?
Zombi geyik hastalığı ilk olarak 1967 yılında Colorado'da bir geyikte tanımlanmıştır. Bu hastalık kronik zayıflama hastalığı (CWD) olarak da bilinen bir prion hastalığıdır. CWD, merkezi sinir sistemini enfekte eder ve hayvanlarda agresif semptomlar ve koordinasyon eksikliğine neden olur.
ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Zombi geyik hastalığının belirtileri genellikle hastalığın ileri aşamalarında ortaya çıkar ve şunları içerebilir:
Kilo Kaybı: Enfekte hayvanlar zamanla aşırı derecede zayıflar ve bu durum "wasting" (atrofi) olarak adlandırılır.
Koordinasyon Eksikliği: Hareketlerde belirgin koordinasyon kaybı ve dengesizlik gözlemlenebilir.
Davranış Değişiklikleri: Hastalığı kapan hayvanların davranışlarında anormallikler görülebilir.
Salgılar ve su içme: Aşırı salya salgılama ve su içme davranışında artış meydana gelebilir.
Yeme problemleri: Yemek yeme zorluğu yaşanabilir.
Göz ve kulak duruşu değişiklikleri: Gözlerde donukluk ve kulaklarda anormal duruş görülür.
Fiziksel durumda bozulmalar: Genellikle kürklerde bakımsız bir görüntü ve matlaşma meydana gelebilir.
Hareketsizlik: Hareket etmeme veya normal aktivite seviyelerinde belirgin düşüş.
ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI İNSANA BULAŞIR MI?
Şimdiye kadar Zombi geyik hastalığının insana bulaştığına dair bir kanıt yoktur fakat bili madamları prion hastalıkların doğası gereği bulaş ve yayılma riskine karşı şimdiden önlem alınmasına karşı uyarılarda bulunuyor.
ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI NERELERDE GÖRÜLDÜ?
Canlıları, ağzı salyalı, uyuşuk, tökezlemiş ve boş bakışlarla bırakan hastalık ABD’nin Wyoming eyaletinde yaşayan 800 geyikte görüldü. Bilim insanları tüm hükümetleri hastalığın yayılımına karşı hazırlıklı olmaları için uyarıyor.