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Yavru aslanlar Başkentli çocukların ilgi odağı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde açılan parkta 9 yavru aslanın yanı sıra kaplan, çöl varanı, timsah, tavus kuşu, geyik, vervet maymunu ve yılanlar bulunuyor

Yavru aslanlar Başkentli çocukların ilgi odağı
AA

Başkentte açılan Aslan Parkour'u ziyaret eden çocuklar, yavru aslanları kucaklarına alarak seviyor.

AA'nın haberine göre Gölbaşı ilçesinde geçen hafta faaliyete başlayan parkta aslanların yanı sıra Bengal kaplanı, çöl varanı, timsah, tavus kuşu, geyik, vervet maymunu ve yılanlar bulunuyor.

Parkta bulunan 2 yetişkin, 9 yavru aslan başta çocuklar olmak üzere ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Vatandaşlar 2 ila 4 aylık olan yavru aslanlarla fiziksel temas kuruyor, fotoğraf çektiriyor.

Balıkesir'deki ErdekLand Hayvanat Bahçesi'nden getirilen yetişkin aslanlar günde 7-8 kilo et tüketirken yavru aslanlar ise günde bir kilo etin yanında beş öğün sütle besleniyor.

VETERİNER KONTROLÜNDEN GEÇİYORLAR

İşletme yetkilisi Emin Gürengiç, parkta bulunan aslanlara yoğun ilgi olduğunu, hayvan türlerine yenilerini ekleyeceklerini ifade etti.

Hayvanların bakımlarının düzenli olarak yapıldığını anlatan Gürengiç, "Yetişkin yırtıcı hayvanlarımızın iki bölmeli güvenlik kafesleri var. Bahçe alanlarında oldukları zaman kapalı alanları kilitliyoruz ve temizliyoruz. Bahçelerin temizliği de her gün yapılıyor." dedi. Parkta sürekli veteriner hekim bulundurduklarını aktaran Gürengiç, hayvanların günlük veteriner kontrolünden geçtiğini belirtti.

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