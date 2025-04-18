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        Haberler Magazin Yavuz Bingöl'den Sırrı Süreyya Önder'e: Can dostum gitme - Magazin haberleri

        Yavuz Bingöl'den Sırrı Süreyya Önder'e: Can dostum gitme

        Yavuz Bingöl, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren yakın dostu Sırrı Süreyya Önder ile ilgili bir mesaj yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 13:40 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:42
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        "Can dostum gitme"
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        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu 15 Nisan gecesi ameliyata alındı. 12 saat süren ameliyatın tamamlanmasının ardından Önder'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

        Sanat dünyasından pek çok ünlü isim de yaşam mücadelesi veren Sırrı Süreyya Önder için 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

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        Müzisyen ve oyuncu Yavuz Bingöl de, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Sırrı Süreyya Önder ile yakın arkadaş olan Bingöl; "Can dostum gitme sakın, kal. Bu ülke barışı tatmadan, barışa kavuşmadan gitmezsin biliyorum. Dualarımız seninle güzel dostum" ifadelerini kullandı.

        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yapılan son açıklamada; "Genel durumu aynı. Hastamız, yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.

        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları Haberi Görüntüle
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        #Sırrı Süreyya Önder
        #Yavuz Bingöl
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