Yavuz Bingöl'den Sırrı Süreyya Önder'e: Can dostum gitme

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu 15 Nisan gecesi ameliyata alındı. 12 saat süren ameliyatın tamamlanmasının ardından Önder'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Sanat dünyasından pek çok ünlü isim de yaşam mücadelesi veren Sırrı Süreyya Önder için 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

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Müzisyen ve oyuncu Yavuz Bingöl de, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Sırrı Süreyya Önder ile yakın arkadaş olan Bingöl; "Can dostum gitme sakın, kal. Bu ülke barışı tatmadan, barışa kavuşmadan gitmezsin biliyorum. Dualarımız seninle güzel dostum" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yapılan son açıklamada; "Genel durumu aynı. Hastamız, yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.