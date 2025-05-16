Yavuz Bingöl'den, Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl, 3 Mayıs'ta vefat eden yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'in ardından duygularını dile getirdi
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu 15 Nisan gecesi ameliyata alınmıştı.
Önder, 18 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetmişti.
Müzisyen ve oyuncu Yavuz Bingöl, yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından duygularını dile getirdi.
Bingöl; "Can dostum, yokluğun, eksikliğin hep hissedilecek. Yerin dolmayacak. Acın hafiflemeyecek. Daima özlenecek, hatırlanacak. Yüzümüzdeki tebessüm olmaya devam edeceksin. Rahat uyu, barış geldi yurduna baboş" mesajını yayımladı.