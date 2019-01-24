Yavuz Bülent Bakiler'e ne oldu? Sağlık durumu nasıl? En sık araştırılan konulardan biri oldu. Eşi Ayşe Bakiler ünlü yazar ve şarit Yavuz Bülent Bakiler'in son sağlık durumu ile ilgili detayları aktardı.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER'E NE OLDU?

Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler, kalp ritm bozuklupu sebebiyle yaklaşık 5 gündür hastanede tedavi altında tutuluyor.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bakiler'in sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde çıkan vefat haberi üzerine AA muhabirine açıklama yapan eşi Ayşe Bakiler, haberlerin herhangi bir doğruluk içermediğini söyledi. Ayşe Bakiler, eşinin kalp krizi nedeni ile değil, kalp ritm bozukluğu sebebiyle yaklaşık 5 gündür hastanede tedavi gördüğünü aktararak, usta edebiyatçının şu andaki sağlık durumunun ise iyi olduğunu ifade etti.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER KİMDİR?

Yavuz Bülent Bakiler 23 Nisan 1936 Sivas doğumludur. Türk şair ve yazar olan Bakiler, Gazetecilik, yöneticilik ve avukatlık da yaptı.

Aslen Azerbaycan göçmeni ailenin çocuğu olan Yavuz Bülent Bâkiler Sivas doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamladı. 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kısa bir süre Yeni İstanbul gazetesinde çalıştı. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığı'nda raportör olarak çalışırken çeşitli kültür programları hazırladı ve sundu. 1969-1975 yılları arasında Sivas'ta avukatlık yaptı. İl Başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisi'nden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterildi. 1975-1976 yılları arasında Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda hukuk müşavirliği yapan ve 1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonu'nda çalıştıktan sonra 1979-1980 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görevlendirildi. 12 Eylül Darbesi'nin ardından müşavir kadrosuna atandı ve 1992'ye kadar bu bakanlıktaki hizmetini sürdürdü. İki yıl da Başbakanlık müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994'te emekli oldu.

Liseden mezun olduğu 1953 yılında Türk Sanatı dergisinde çıkan ilk şiirinin ardından şiirleri mahallî dergi ve gazetelerde yayımlandı. Hisar dergisi şairleri arasında yer aldı. Uzun süre Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 24 Mart 2013 tarihinde Türkiye gazetesindeki görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.