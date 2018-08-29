Kaza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Riva mevkinde içinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Fırat Bağlars (20) yönetimindeki kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridinde park halinde bulunan Feyzullah Yavuzlu'ya ait TIR'a arkadan çarptı.

Kamyonun şoförü Fırat Bağlars ile birlikte yanında bulunan Orhan Bağlars ve Adem Bağlars kamyonun içinde sıkıştı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmalarının ardından Fırat ve Orhan Bağlars'ın cansız bedenleri kamyondan çıkartılırken, Adem Bağlars ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kazada Yavuzlu ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. İncelemelerin ardından cenazeler Beykoz Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Polisin yaptığı incelemede kamyon sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirledi. Kamyon çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik normale döndü.

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