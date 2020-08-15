Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15 SİNEMA Fırtına Tanrısı 'Yabancı Film'
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 - Şevkat Yerimdar - Tekrar
15:45 - Yaparsın Aşkım - Tekrar
19:00 - Fox Ana Haber Haftasonu
20:00 - Sen Çal Kapımı - Tekrar
22:45 - Bay Yanlış - Tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
19:00 Star Haber
20:00 SİNEMA Aşk Masalı 'Türk Filmi'
22:30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
00:30 Çember: 13.Adım 'Tv Sineması'
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Kanal D Haber
20:00 Harry Potter ve Sırlar Odası 'Yabancı Film'
23:15 Çok Akustik
23:15 Çok Akustik (Tekrar)
01:00 Ana Cadde 'Yabancı Film'
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
21:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Seni Seven Ölsün 'Türk Filmi'
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Yerli Dizi
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim 'Dizi'
00:15 Zaman Matinesi
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