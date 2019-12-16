Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının dizi rekabetleri ise öne çıkıyor. Çukur, Seferin Kızı, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul isimli diziler reyting için yarışacak. İşte, kanalların 16 Aralık Pazartesi yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Çukur
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Zalim İstanbul
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Seferin Kızı
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Vuslat
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
YORUMLAR