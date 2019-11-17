Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez, Şampiyon, Savaşçı, O Ses Türkiye bugün yeni bölümleri izleyicisi ile buluşacak. İşte, kanalların 17 Kasım Pazar yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Aşk Ağlatır
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Çin Seddi
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kimse Bilmez
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Savaşçı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Şampiyon
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 O Ses Türkiye
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