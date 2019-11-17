Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Aşk Ağlatır, Kimse Bilmez, Şampiyon, Savaşçı, O Ses Türkiye bugün yeni bölümleri izleyicisi ile buluşacak. İşte, kanalların 17 Kasım Pazar yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Aşk Ağlatır

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çin Seddi

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kimse Bilmez

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Savaşçı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Şampiyon

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye