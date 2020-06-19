Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Babil, Hercai ve Payitaht dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 19 Haziran Cuma yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.45 Zaman Makinesi 1973 (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
00.15 Tolgshow
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Taşıyıcı: Son Hız (yabancı film)
21.45 Medcezir (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar (tekrar)
23.30 Zalim İstanbul (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Gençliğim Eyvah (tekrar)
23.00 Kardeş Payı (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Payitaht
23.45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
TV8 YAYIN AKIŞI
16.30 Survivor Panaroma (canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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