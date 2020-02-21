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Yayın akışı 21 Şubat 2020 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı 21 Şubat 2020 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Benim Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Jet Sosyete ve Payitaht dizileri yer alacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX 21 Şubat Cuma yayın akışı...

Yayın akışı 21 Şubat 2020 Cuma

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Jet Sosyete ve Payitaht yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 21 Şubat 2020 Cuma yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.30 Her Şey Mümkün 'Türk Filmi'

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Babil 'Dizi'
00.15 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi'
00.20 Son Durak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

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