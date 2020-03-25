Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları 25 Mart 2020 Çarşamba yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 25 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Şaban Oğlu Şaban 'Türk Filmi'
22.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Hedef 'Yabancı Film'
02.00 Hedef 'Yabancı Film' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Öğretmen 'Dizi'
23.15 Çat Kapı 'Türk Filmi'
01.15 Çat Kapı 'Türk Filmi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Jet Sosyete 'Dizi'
23.30 İşler Güçler 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.00 Merkezi İstihbarat ‘TV Sinema’
00.30 Zalim İstanbul ‘Dizi’ (TKR)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Son Durak
01.00 Esra Erol'da (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
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