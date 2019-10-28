Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının öne çıkan ve reyting rekorları kıran dizisi Çukur yine aynı saatte SHOW TV'de izleyici ile buluşacak. Diğer kanalların 28 Ekim Pazartesi yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Çukur (yeni bölüm)
00.15 İntikam Dövüşü (yabancı sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Sevgili Geçmiş (tekrar)
22.45 Benim Tatlı Yalanım (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Zalim İstanbul (yeni bölüm)
00.15 Son Durak (yabancı sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Yasak Elma (yeni bölüm)
00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 Vuslat (yeni bölüm)
00.15 Şampiyonlar
TV8 YAYIN AKIŞI
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
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