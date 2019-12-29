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Yayın akışı 29 Aralık 2019 Pazar - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 29 Aralık 2019 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının 29 Aralık Pazar günü yayın akışı...

Yayın akışı 29 Aralık 2019 Pazar

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Güvercin, Kimse Bilmez, Savaşçı, Tozkoparan ve Şampiyon dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 29 Aralık Pazar yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Süt Kardeşler 'Yerli Sinema'
00.15 Hedefteki Adam 'Yabancı Sinema'

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Güvercin 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Yola Geldik

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Çok Güzel Hareketler (Yeni Bölüm)
23.30 Zalim İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Kimse Bilmez 'Dizi' (Final)
00.20 Hercai

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Savaşçı 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Şampiyon
23.45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

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