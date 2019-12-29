Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Güvercin, Kimse Bilmez, Savaşçı, Tozkoparan ve Şampiyon dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 29 Aralık Pazar yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Süt Kardeşler 'Yerli Sinema'
00.15 Hedefteki Adam 'Yabancı Sinema'
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Güvercin 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Yola Geldik
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Çok Güzel Hareketler (Yeni Bölüm)
23.30 Zalim İstanbul
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Kimse Bilmez 'Dizi' (Final)
00.20 Hercai
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Savaşçı 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 Şampiyon
23.45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
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