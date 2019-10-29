Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının öne çıkan iki dizisi Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz arasındaki kıyasıya rekabet sürecek. Ayrıca Çocuk dizisi de bu akşam yeni gününde yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Diğer kanalların 29 Ekim Salı yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Neşeli Günler (yeni bölüm)

00.15 Lion (yabancı sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Çocuk (yeni bölüm)

00.15 Sevgili Geçmiş (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Hürkuş Göklerdeki Kahraman (yerli sinema)

22.30 Taksi (yabancı sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (yeni bölüm)

00.20 Hercai (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Kadın (yeni bölüm)

00.15 25 Litre

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Sevginin gücü (yabancı sinema)

23.30 Şampiyon

TV8 YAYIN AKIŞI

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)