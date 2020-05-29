Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai, ve Kalk Gidelim dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 29 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 Mutlu Aile Defteri (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Fetih 1453 (yerli film)
00.00 25 Litre (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Kolpaçino (yerli film)
22.15 Medcezir (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar (yeni bölüm)
00.00 Beyaz Show (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden (yabancı film)
22.10 Kardeş Payı (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Sultan (yabancı film)
23.45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
TV8 YAYIN AKIŞI
15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni yarışma)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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