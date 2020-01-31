Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai, ve Payitaht yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 31 Ocak 2020 Cuma yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 Ramo (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Benimle Söyle (yeni bölüm)
23.15 Yasak Elma (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Babil (yeni bölüm)
23.45 Zor Kazanç (yabancı film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar (yeni bölüm)
00.15 Zalim İstanbul (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Hercai (yeni bölüm)
00.20 Son Durak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Payitaht "Abdülhamid" (yeni bölüm)
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi (program)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 O Ses Türkiye
00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular (yeni bölüm)
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