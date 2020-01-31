Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai, ve Payitaht yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 31 Ocak 2020 Cuma yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

23.45 Ramo (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Benimle Söyle (yeni bölüm)

23.15 Yasak Elma (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Babil (yeni bölüm)

23.45 Zor Kazanç (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar (yeni bölüm)

00.15 Zalim İstanbul (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Hercai (yeni bölüm)

00.20 Son Durak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Payitaht "Abdülhamid" (yeni bölüm)

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi (program)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

20.00 O Ses Türkiye

00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular (yeni bölüm)