Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 'Türk Filmi'

22.15 En Büyük Şaban 'Türk Filmi'

00.00 En Büyük Şaban 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Güler misin Ağlar mısın? 'Türk Filmi'

22.00 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn 'Türk Filmi'

01.30 Güler misin Ağlar mısın? 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.00 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn 'Türk Filmi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Oblivion 'Yabancı Film'

22.30 Oblivion 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.50 Çember: Evimdeki Yabancılar 'Tv Sineması'

02.30 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Türk Müziği

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.30 Çok Akustik

00.45 Çok Akustik (Tekrar)

02.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)

04.30 5N1K (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 96 Saat 'Yabancı Film'

21.50 Karete Kıd 'Yabancı Film'

00.50 Seni Seven Ölsün 'Türk Filmi'

03.00 96 Saat 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.45 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Seksenler 'Dizi'

23.15 Zaman Matinesi

00.30 Diriliş Ertuğrul 'Dizi' (Tekrar)

03.10 Yerli Belgesel (Tekrar)

03.55 Akıllara Seza 'Türk Filmi' Tekrar)