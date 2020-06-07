Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Haziran Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 'Türk Filmi'
22.15 En Büyük Şaban 'Türk Filmi'
00.00 En Büyük Şaban 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Güler misin Ağlar mısın? 'Türk Filmi'
22.00 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn 'Türk Filmi'
01.30 Güler misin Ağlar mısın? 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.00 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn 'Türk Filmi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Oblivion 'Yabancı Film'
22.30 Oblivion 'Yabancı Film' (Tekrar)
00.50 Çember: Evimdeki Yabancılar 'Tv Sineması'
02.30 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Türk Müziği
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.30 Çok Akustik
00.45 Çok Akustik (Tekrar)
02.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)
04.30 5N1K (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 96 Saat 'Yabancı Film'
21.50 Karete Kıd 'Yabancı Film'
00.50 Seni Seven Ölsün 'Türk Filmi'
03.00 96 Saat 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.45 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Seksenler 'Dizi'
23.15 Zaman Matinesi
00.30 Diriliş Ertuğrul 'Dizi' (Tekrar)
03.10 Yerli Belgesel (Tekrar)
03.55 Akıllara Seza 'Türk Filmi' Tekrar)
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