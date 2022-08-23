Yaz tatilinin sona ermesine kısa bir süre kalırken milyonlarca öğrenci, yaz tatilinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimini açıklarken, merak edilen sorular yanıt buldu. Peki Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılıyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...