Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?

        Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaz tatili tarihleri duyuruldu. Okulların kapanış tarihinin öne çekildiğine dair ortaya atılan iddialar sonrası ise MEB açıklamada bulundu. Yaz tatili ile birlikte karnelerin veriliş tarihi belli oldu. Peki Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 13:06 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılına ilişkin yaz tatili takvimini resmi olarak duyurdu. Yaz tatili erken mi başlayacak? sorusu da gelişmelerin ardından araştırılıyor. Özellikle bayramın 6 Haziran Cuma günü başlaması, okulların haziranın ilk haftasında kapanabileceği beklentisini artırdı. Peki Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?

        2

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

        3

        YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

        Okullar bu yıl 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

        MEB’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        “Söz konusu haberde, ‘Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor’ şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi, 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış olup, eğitim süreçleri bu takvim doğrultusunda devam etmektedir.”

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!