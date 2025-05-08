Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılına ilişkin yaz tatili takvimini resmi olarak duyurdu. Yaz tatili erken mi başlayacak? sorusu da gelişmelerin ardından araştırılıyor. Özellikle bayramın 6 Haziran Cuma günü başlaması, okulların haziranın ilk haftasında kapanabileceği beklentisini artırdı. Peki Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?