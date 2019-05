5. BEFORE SUNSET BEACH CLUB



Açıldığı günden bu yana gözde plajlardan biri olan Before Sunset Beach Çeşme Ovacık Azmak koyunda yer alıyor. Before Sunset Beach, Çeşme‘de sade ve sakin bir yer arayanların tercih ettiği bir plaj. 500 kişilik kapasiteye sahip olan Before Sunset, özellikle hafta sonları yaptıkları happy hour etkinlikleri ile ünlü. Happy Hour saatlerinde, güneşin ve denizin tadını çıkardıktan sonra DJ müzikleri ile eğlenebilir; güneşin o muhteşem haline şahit olabilirsiniz. Denizinin yer yer taşlık olmasına rağmen gün batımını seyretmeden dönülmemesi gereken yerlerden biri.