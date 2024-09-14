'Yazar-Editör Sohbetleri' Pera Müzesi'nde
Pera Müzesi'nin 'Yazar-Editör Sohbetleri' etkinlik serisi çerçevesinde, 26 Eylül saat 18.00'de, yazar Sona Ertekin ve editör Oğuz Tecimen sanatseverlerle buluşacak.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, edebiyat dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren “Yazar-Editör Sohbetleri” etkinlik serisine yeni sezonda da devam ediyor. Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlenen serinin Eylül ayı konukları yazar Sona Ertekin ve editör Oğuz Tecimen olacak. 26 Eylül’de saat 18.00'de Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlikte yaşamdan başlayıp yazına uzanan süreç irdelenecek.
Yaşamaktan Yazmaya: Kurmaca Dünyaların Peşinde
Kariyeri boyunca birçok gazete ve dergiye yazan, aralarında Barbarları Beklerken, Yaşama Sanatı ve Kovboy Kızlar da Hüzünlenir’in de bulunduğu birçok büyük kitabın çevirmenliğini üstlenen Sona Ertekin’in aynı zamanda Arızanın Merkezine Seyahat ile Her Şey Dans Ediyor adlı iki de romanı var.
Çeşitli mecralarda yazıları yayımlanan, birçok dergi ve kitapta editörlük de yapan Oğuz Tecimen’in de okurla buluşmuş Anakronik – Zamansız Bir Adamın Günlüğü ile Âdem Ademoğlu’nun Boşluğu adlı romanları, Varlıkölçer adlı bir de şiir kitabı yayımlandı.
Edebiyatın büyülü dünyasına dair merak edilen pek çok konunun ele alınacağı etkinlikte, Ertekin ve Tecimen, yaşamaktan yazmaya giden yolları, kurmaca bir eserin oluşum sürecini ve hikâyelerle yeni dünyalar kurma imkânlarını masaya yatıracak. Konuşmacılar, edebiyatımızda gelenekselleşmiş türlerin dışına çıkma cesaretini, yüksek edebiyat kodlarının dışında yeni duyarlılıklar keşfetme arayışını, gerçekçilik ve hayalperestlik kavramlarını günümüzün koşulları bağlamında sorgulayacaklar.
Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek ve rezervasyonun alınmadığı etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.