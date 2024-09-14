'Yazar-Editör Sohbetleri' Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, edebiyat dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren “Yazar-Editör Sohbetleri” etkinlik serisine yeni sezonda da devam ediyor. Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlenen serinin Eylül ayı konukları yazar Sona Ertekin ve editör Oğuz Tecimen olacak. 26 Eylül’de saat 18.00'de Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlikte yaşamdan başlayıp yazına uzanan süreç irdelenecek.

Yaşamaktan Yazmaya: Kurmaca Dünyaların Peşinde

Kariyeri boyunca birçok gazete ve dergiye yazan, aralarında Barbarları Beklerken, Yaşama Sanatı ve Kovboy Kızlar da Hüzünlenir’in de bulunduğu birçok büyük kitabın çevirmenliğini üstlenen Sona Ertekin’in aynı zamanda Arızanın Merkezine Seyahat ile Her Şey Dans Ediyor adlı iki de romanı var.

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Çeşitli mecralarda yazıları yayımlanan, birçok dergi ve kitapta editörlük de yapan Oğuz Tecimen’in de okurla buluşmuş Anakronik – Zamansız Bir Adamın Günlüğü ile Âdem Ademoğlu’nun Boşluğu adlı romanları, Varlıkölçer adlı bir de şiir kitabı yayımlandı.