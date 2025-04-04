EVİNİZDE YAPABİLECEĞİNİZ ÇİLEK REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

- 1 kg taze çilek

- 750 gram toz şeker

- 1 yemek kaşığı limon suyu

- 1/2 çay bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, köpürmeyi engellemek için)

Yapılışı:

1. Çilekleri Hazırlama

Çilekleri iyice yıkayıp saplarını ayırın. Büyük olanları ortadan ikiye kesebilirsiniz. Çileklerin üzerindeki fazla suyu süzdürdükten sonra bir tencereye alın.

2. Şekerle Karıştırma

Çileklerin üzerine toz şekeri dökün. Şekerin çileklerle karışmasını sağlamak için çilekleri hafifçe karıştırın. Ardından bu karışımı tencerenin içinde 1-2 saat beklemeye bırakın. Bu süreç, çileklerin suyunu salmasını ve şekerle birleşmesini sağlar.

3. Reçeli Pişirme

Şekerli çilek karışımını orta ateşte ocağa alın. Karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve yaklaşık 30-40 dakika kadar, reçel kıvamını alana kadar pişirin.

4. Limon Suyu ve Tereyağı Ekleyin

Reçel kıvamına gelmeden 5 dakika önce limon suyunu ve tereyağını (isteğe bağlı) ekleyin. Tereyağı, reçelin köpürmesini engeller ve daha parlak bir görünüm elde etmenizi sağlar. Limon suyu ise reçelin asidik yapısını dengeler ve uzun süre dayanmasını sağlar.

5. Kıvam Testi

Reçelinizin kıvamını anlamak için bir tabağa biraz reçel damlatın. Soğuduğunda, parmağınızla üzerine dokunduğunuzda kıvamının tuttuğunu görmelisiniz. Eğer akışkanlık devam ediyorsa, birkaç dakika daha pişirmeniz gerekebilir.

6. Reçeli Saklama

Reçel kıvamına geldiyse, ocaktan alın. Sıcak sıcak, sterilize edilmiş kavanozlara dökün. Kavanozları ters çevirerek birkaç dakika bekletin. Bu şekilde vakumlama işlemi gerçekleşir ve reçeliniz uzun süre dayanır.

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