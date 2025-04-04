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        Haberler Bilgi Yaşam Yazdan kışa: Hangi meyve reçeli hangi mevsimde yapılmalıdır?

        Mevsimlerine göre yapılan reçeller nelerdir?

        Meyvelerin en taze olduğu dönemde yapılan reçeller, hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek sunuyor. Reçel yapımının mevsimsel sırlarını keşfedin! İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:30
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        Baharın taptaze meyvelerinden sonbaharın olgunlaşan tatlarına kadar hangi reçel hangi mevsimde yapılmalı? İşte meyve reçeli hazırlama zamanları!

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        MEYVE TÜRLERİNE GÖRE İDEAL REÇEL YAPMA ZAMANLARI

        1. ÇİLEK REÇELİ (NİSAN-MAYIS)

        Çilek, ilkbaharın gelmesiyle birlikte bolca tüketilmeye başlanır. Bu dönemde çilekler, tatlarının zirveye ulaştığı ve bolca bulunduğu zamanlardır. Çilek reçeli, yaz ayları boyunca sofralarınızı tatlandırabilir. Özellikle kahvaltılarda, üzerine bir dilim peynirle harika bir uyum sağlar.

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        2. KİRAZ REÇELİ (HAZİRAN)

        Kirazlar, ilk yazın en popüler meyvelerinden biridir. Hem tatlı hem de ekşi kirazlar, reçele dönüştürülerek uzun süre saklanabilir. Kiraz reçeli, özellikle yazın sıcak günlerinde serinletici bir tat sunar. Ayrıca kirazın sağlığa olan faydaları, bu reçeli daha da cazip hale getirir.

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        3. ŞEFTALİ REÇELİ (TEMMUZ-AĞUSTOS)

        Şeftali, yazın en çok sevilen meyvelerindendir. Reçel yaparken, olgunlaşmış ve tatlı şeftaliler seçmek gerekir. Bu reçel, hem tatlı hem de ekşi lezzet arayanlar için mükemmeldir. Şeftali reçeli, özellikle sıcak yaz günlerinde soğuk yoğurtla mükemmel bir ikili oluşturur.

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        4. ERİK REÇELİ (AĞUSTOS-EYLÜL)

        Erik, yaz sonuna doğru olgunlaşmaya başlar ve bu dönemde de en lezzetli halini alır. Ekşi ve tatlı eriklerin bir arada kullanıldığı erik reçeli, kahvaltılarda harika bir seçenek sunar. Aynı zamanda, erik reçeli, uzun kış ayları için harika bir saklama alternatifi oluşturur.

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        5. İNCİR REÇELİ (EYLÜL-EKİM)

        İncir, sonbaharın en değerli meyvelerindendir ve reçel yapmak için ideal bir zamandır. İncir reçeli, tatlı ve hafif dokusu sayesinde kahvaltıların vazgeçilmezi olabilir. Ayrıca incir, içinde bol miktarda lif ve vitamin barındırarak sağlığa da faydalıdır.

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        6. KIZILCIK REÇELİ (EYLÜL-EKİM)

        Kızılcık, sonbaharda olgunlaşan bir diğer meyvedir. Hafif ekşimsi tadı ile kızılcık reçeli, vitamin deposu olmasının yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle de dikkat çeker. Sonbaharın serin günlerinde sıcak kızılcık reçeli, içinizi ısıtabilir.

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        7. PORTOKAL REÇELİ (OCAK-ŞUBAT)

        Portakal ve turunçgiller, kışın vazgeçilmez meyvelerindendir. Portakal reçeli, kış boyunca evinizi mis gibi portakal kokularıyla doldurur. Üzerine eklenen ceviz veya fındık gibi malzemelerle daha da zenginleştirilebilir. Ayrıca, portakalın yüksek C vitamini içeriği, kışın hastalıklara karşı korunmak için harika bir yardımcıdır.

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        8. AYVA REÇELİ (KASIM-ARALIK)

        Ayva, kışın başından itibaren olgunlaşır ve reçel yapmaya oldukça uygundur. Ayva reçeli, yoğun aroması ve tatlı-ekşi dengesiyle kahvaltılara lezzet katar. Ayrıca ayvanın sindirim sistemine faydaları da göz ardı edilmemelidir.

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        EVİNİZDE YAPABİLECEĞİNİZ ÇİLEK REÇELİ TARİFİ

        Malzemeler:

        - 1 kg taze çilek

        - 750 gram toz şeker

        - 1 yemek kaşığı limon suyu

        - 1/2 çay bardağı su

        - 1 tatlı kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, köpürmeyi engellemek için)

        Yapılışı:

        1. Çilekleri Hazırlama

        Çilekleri iyice yıkayıp saplarını ayırın. Büyük olanları ortadan ikiye kesebilirsiniz. Çileklerin üzerindeki fazla suyu süzdürdükten sonra bir tencereye alın.

        2. Şekerle Karıştırma

        Çileklerin üzerine toz şekeri dökün. Şekerin çileklerle karışmasını sağlamak için çilekleri hafifçe karıştırın. Ardından bu karışımı tencerenin içinde 1-2 saat beklemeye bırakın. Bu süreç, çileklerin suyunu salmasını ve şekerle birleşmesini sağlar.

        3. Reçeli Pişirme

        Şekerli çilek karışımını orta ateşte ocağa alın. Karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve yaklaşık 30-40 dakika kadar, reçel kıvamını alana kadar pişirin.

        4. Limon Suyu ve Tereyağı Ekleyin

        Reçel kıvamına gelmeden 5 dakika önce limon suyunu ve tereyağını (isteğe bağlı) ekleyin. Tereyağı, reçelin köpürmesini engeller ve daha parlak bir görünüm elde etmenizi sağlar. Limon suyu ise reçelin asidik yapısını dengeler ve uzun süre dayanmasını sağlar.

        5. Kıvam Testi

        Reçelinizin kıvamını anlamak için bir tabağa biraz reçel damlatın. Soğuduğunda, parmağınızla üzerine dokunduğunuzda kıvamının tuttuğunu görmelisiniz. Eğer akışkanlık devam ediyorsa, birkaç dakika daha pişirmeniz gerekebilir.

        6. Reçeli Saklama

        Reçel kıvamına geldiyse, ocaktan alın. Sıcak sıcak, sterilize edilmiş kavanozlara dökün. Kavanozları ters çevirerek birkaç dakika bekletin. Bu şekilde vakumlama işlemi gerçekleşir ve reçeliniz uzun süre dayanır.

        Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto

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