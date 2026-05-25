Yazın en sık yapılan beslenme hatalarına dikkat!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Beyza Topcu, özellikle yaz aylarında yapılan yanlış beslenme alışkanlıklarının sanıldığından daha büyük etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti.

ÖĞÜN ATLAYANLAR DİKKAT!

Dyt. Topcu, 'Yazın daha az yersem kilo veririm' düşüncesinin en sık karşılaşılan yanlışlardan biri olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Öğün atlamak veya gün içinde uzun süre aç kalmak çoğu zaman akşam saatlerinde daha büyük porsiyonlara yönelmeye neden oluyor. Bu durum yalnızca günlük kalori dengesini değil aynı zamanda kan şekeri dalgalanmalarını da etkileyebiliyor."

Yaz döneminde sık yapılan bir diğer hatanın ise ana öğünleri yalnızca salatayla geçiştirmek olduğunu söyleyen Topcu, "Salata doğru planlandığında oldukça değerli bir öğün. Yalnızca sebzelerden oluşan, protein ve sağlıklı yağ içermeyen tabaklar uzun süre tokluk sağlamayabilir. Kısa süre sonra tekrar oluşan açlık hissi ise özellikle ara öğünlerde kontrolsüz atıştırmalıklara yönelmeyi kolaylaştırabiliyor" dedi.

MEYVENİN FAZLA TÜKETİMİ KİLO KONTROLÜNÜ ZORLAŞTIRABİLİR

Meyve tüketiminin yaz aylarında belirgin şekilde arttığını ifade eden Dyt. Topcu, “Meyveler vitamin, mineral ve antioksidan açısından oldukça kıymetli besinlerdir ancak doğal şeker zararsızdır düşüncesiyle porsiyon kontrolünün kaybedilmesi enerji alımını fark edilmeden yükseltebilir. Özellikle kavun, karpuz, üzüm, incir ve muz gibi meyvelerin gün içinde sık ve yüksek miktarlarda tüketilmesi bazı kişilerde kilo kontrolünü zorlaştırabilir” diye konuştu.

SUSUZLUK HİSSİ AÇLIKLA KARIŞTIRILABİLİYOR

Sıcak havalarda su tüketiminin ihmal edilmesinin de önemli bir problem olduğuna dikkat çeken Dyt. Topcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Susuzluk hissi bazı bireylerde açlık ile karıştırılabilir ve bu da gereksiz kalori alımına neden olabilir. Yetersiz sıvı alımı aynı zamanda halsizlik, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı ve ödem gibi sorunlara da zemin hazırlayabilir."

Yaz aylarında tüketilen içeceklerin enerji içeriğinin göz ardı edilmesinin de yaygın bir hata olduğunu söyleyen Topcu, soğuk kahveler, aromalı içecekler, hazır meyve suları ve serinletici adı altında tercih edilen birçok ürünün yüksek miktarda şeker içerebildiğini belirtti, sıvı kalorilerin çoğu zaman fark edilmeden günlük enerji alımını artırdığına dikkat çekti.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BESLENME DÜZENİ OLUŞTURULMALI"

Tatillerin ve sosyal organizasyonların artmasıyla birlikte beslenme düzeninin tamamen bırakılmasının da sık görülen hatalardan biri olduğunu ifade eden Topcu, sağlıklı beslenmenin kusursuz olmak değil seçimlerin çoğunda dengeyi koruyabilmek anlamına geldiğini vurguladı.

Yaz aylarında yapılan beslenme hatalarının çoğunun yanlış inanışlardan kaynaklandığını söyleyen Topcu, "Kısa vadeli sonuçlar peşinde koşmak yerine mevsime uygun, sürdürülebilir ve bireyin yaşamına uyum sağlayan bir beslenme düzeni oluşturulmalı. Kalıcı sonuçlar geçici çözümlerle değil doğru alışkanlıklarla mümkün olabiliyor" dedi.