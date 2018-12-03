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YDS yani Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının üçüncüsü dün adayların katılımıyla gerçekleştirildi. YDS sınavı soruları ve cevaplarını adaylar merakla bekliyor. YDS soruları ve cevaplarına göre adaylar puanlarını tahmin etmeye çalışacak. İşte ÖSYM'nin takvimine göre YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih
YDS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
2018 YDS - 3 sınavının ardından adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberi bekliyor. ÖSYM'nin yayınlayacağı YDS sınav soruları ve cevaplarını kendi cevaplarıyla kıyaslayacak adaylar puanlarını tahmin etmeye çalışacak. Ancak YDS soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarihle ilgili bir bilgi henüz verilmedi.
YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018
ÖSYM'nin akademik takvimine göre 2 Aralık 2018 Pazar günü yapılan YDS - sınavının sonuçları 25 Aralık'ta https://www.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar TC. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapıp sonuçlarını öğrenebilecek.
E-YDS SINAVI NE ZAMAN?
e-YDS 2018/12 İngilizce alanında, 8 Aralık 2018 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakika olacak. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınava başvurular, 14-29 Kasım 2018 tarihleri arasında alınmıştı.
Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3000, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.
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