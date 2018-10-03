ÖSYM tarafından düzenlenen YDS sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM, YDS sonuç tarihi açıkladı! Sınav 9 Eylül 2018 Pazar günü gerçekleştirilmişti. Soru ve cevap anahtarının yayınlanması ile adaylar alacakları puanı az çok hesaplasalar da YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. İşte YDS sınavının açıklanacağı tarih...

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan akademik takvime göre, 9 Eylül'de gerçekleştirilen YDS sınavının sonuçları 4 Ekim 2018 günü açıklanacak.

ÖSYM SINAV SONUCU AÇIKLAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

YDS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

ÖSYM'nin yaptığı açıklama şöyle:

"9 Eylül 2018 tarihinde uygulanan 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 11 Eylül 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018-YDS Sonbahar Dönemi Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

YDS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

YDS NEDİR?

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ