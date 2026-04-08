        YDS/1 sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2026 YDS/1 soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

        YDS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/1 cevap anahtarına nereden bakılır?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 YDS/1 sınavı 5 Nisan tarihinde gerçekleşti. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test yöneltilirken 180 dakika süre tanındı. Sınavın ardından cevap anahtarları ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. Peki YDS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı nereden indirilir? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 08.04.2026 - 10:48
        ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026 YDS/1 sınavı, 5 Nisan Pazar günü tamamlandı. Adaylara 80 çoktan seçmeli sorudan oluşan test için 180 dakika süre verildi. Sınavın ardından ise cevap anahtarları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Bu kapsamda "YDS/1 sınav soru ve cevaplarına nasıl, nereden bakılır, sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        YDS/1 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI!

        5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’u erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak soru ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

        ÖSYM 2026 YDS/1 SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından YDS/1 sonuçlarının 30 Nisan 2026 tarihinde adayların erişimine açılması planlanıyor.

        Ancak ÖSYM, değerlendirme sürecini planlanandan daha hızlı tamamlayarak sonuçları ilan edilen tarihten birkaç gün önce açıklayabilmektedir.

        YDS/1 SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kağıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

        Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

        Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

        90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

        80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

        70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

        60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

        50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

        olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

