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        Haberler Bilgi Yaşam YDUS başvuru ekranı: YDUS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        YDUS başvuru ekranı: YDUS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 2. Dönem), 15 Aralık 2024 tarihinde uygulanacaktır. Sınav başvurusu başladı. Adaylar, başvurularını 25 Ekim 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 15:09 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:09
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        YDUS başvuru ekranı açıldı. Sınava ilişkin detaylar ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte YDUS başvuru detayı

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        ÖSYM DUYURDU

        (25 Ekim 2024)

        2024-YDUS 2. Dönem Sınavı: Başvuruların Alınması

        2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 2. Dönem), 15 Aralık 2024 tarihinde uygulanacaktır.

        Sınava başvurular, 25 Ekim-4 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Adaylar, başvurularını 25 Ekim 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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