Günübirlik ya da çadır ve karavanda konaklamak için milli parka gelen doğaseverler, Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'de doğanın sunduğu güzel manzarayla adeta şehir stresinden uzaklaşma fırsatı buluyor.