Yeliz Yeşilmen çocuklarına dua etmeyi öğretirken çekilen videoyu paylaştı.

Yeşilmen paylaşımına, "Bu hafta her gece çocuklarla dua etmeye başladık. Asya zaten biliyor alışkın. Birbey yeni başladı. Bu videoyu örnek olması açısından çektim. Yediğimizi,içtiğimizi vs. paylaşıyoruz bu tip olaylarıda paylaşmak lazım.Youtube açın birlikte okuyun. Yaradanı anlatın. Birbey'e çok ilginç geldi çok soru sordu. Ara ara benim dua gitti ama asıl amaç onlar alışsın, bilsin öğrensin. Hepimiz bunu çocuklarımıza öğretmeliyiz ağaç yaşken eğilir. " notunu düştü.

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