Yeliz Yeşilmen'de, Gülşen'e: Sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum
Gülşen, oldukça sade bir görünümle objektiflere yansıdı ve bu durum, bir hayli dikkat çekti. Şarkıcının bu görüntüsüne Yeliz Yeşilmen'den yorum geldi; "Sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum" dedi
Şarkıcı Gülşen, bir markette alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Makyajsız ve sportif kıyafetlerle dışarı çıkmayı tercih eden şarkıcı, doğal haliyle dikkat çekti.
Gülşen’in bu görüntüsü, sosyal medyada da gündem olurken, Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi. Yeşilmen, ünlü şarkıcının fotoğrafına şu sözlerle tepki gösterdi; "Ay, bu ne? Zayıflıktan zafiyetten hastalığa giriş. Vallahi Gülşen'i ve fiziğini sahnede çok beğeniyorum ama ben onu sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum."