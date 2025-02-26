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        Haberler Magazin Yeliz Yeşilmen'de, Gülşen'e: Sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum - Magazin haberleri

        Yeliz Yeşilmen'de, Gülşen'e: Sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum

        Gülşen, oldukça sade bir görünümle objektiflere yansıdı ve bu durum, bir hayli dikkat çekti. Şarkıcının bu görüntüsüne Yeliz Yeşilmen'den yorum geldi; "Sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 18:39 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:59
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        "Sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum"
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        Şarkıcı Gülşen, bir markette alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Makyajsız ve sportif kıyafetlerle dışarı çıkmayı tercih eden şarkıcı, doğal haliyle dikkat çekti.

        Gülşen’in bu görüntüsü, sosyal medyada da gündem olurken, Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi. Yeşilmen, ünlü şarkıcının fotoğrafına şu sözlerle tepki gösterdi; "Ay, bu ne? Zayıflıktan zafiyetten hastalığa giriş. Vallahi Gülşen'i ve fiziğini sahnede çok beğeniyorum ama ben onu sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum."

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        #Yeliz Yeşilmen
        #gülşen
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