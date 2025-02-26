Yeliz Yeşilmen'de, Gülşen'e: Sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum

Şarkıcı Gülşen, bir markette alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Makyajsız ve sportif kıyafetlerle dışarı çıkmayı tercih eden şarkıcı, doğal haliyle dikkat çekti.

Gülşen’in bu görüntüsü, sosyal medyada da gündem olurken, Yeliz Yeşilmen’den yorum gecikmedi. Yeşilmen, ünlü şarkıcının fotoğrafına şu sözlerle tepki gösterdi; "Ay, bu ne? Zayıflıktan zafiyetten hastalığa giriş. Vallahi Gülşen'i ve fiziğini sahnede çok beğeniyorum ama ben onu sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum."