Boşandılar mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş boşandı mı? - Magazin haberleri
ABONE OL

Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş boşandı mı?

Oyuncu Yeliz Yeşilmen'in 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'tan boşandığı iddia edildi. Takipçilerinin konuyla ilgili soruları üzerine açıklama yapan Yeşilmen, "Özel hayatım hakkında çok soru geliyor ama bir süre daha soru sormayın." diye konuştu

Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş boşandı mı? - Magazin haberleri
Boşandılar mı?
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş (58) ile nikah masasına oturan ve Asya Tuana ile Birbey adında iki çocuğu bulunan oyuncu Yeliz Yeşilmen'in (42) 11 yıllık eşinden boşandığı öne sürüldü.

Yeşilmen ile Akbaş'ın geçtiğimiz pazartesi günü sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi. Instagram hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Yeliz Yeşilmen, takipçilerinin konuyla ilgili soruları üzerine açıklama yaptı.

"BİR SÜRE SORU SORMAYIN"

Yeşilmen, paylaşımında, "Özel hayatım hakkında çok soru geliyor ama bir süre daha soru sormayın." ifadelerini kullandı.

"SONUMUN BERGEN GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz yıl mayıs ayında sosyal medya hesabından ağlayarak bir video yayınlamış ve "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum!" demişti.

Yeşilmen, nedeni belli olmayan bir şekilde, "Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var." şeklinde konuşmuştu.

"AŞIRI DUYGUSAL BİR İNSANIM"

Yeşilmen, evliliği hakkında şunları söylemişti:

Çok yeni olan şeyler değil. Bizim 16-17 yıl oldu birlikteliğimiz. Zaman zaman her ailede olduğu gibi geçimsizlikler oluyor. Ben bir insanım. Bir kalbim var. Aslında aşırı duygusal bir insanım. O da yaşanılan bir şeyin ardından bir patlama. Aslında o bir kadının çığlığı. Çığlığını kocasına duyurma çabası...

Hala aynı evde yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili çok detay söyleyemem ama neticede bir kadının dolup, patlamasında ağzından her şey çıkabilir. Aynı evde yaşıyoruz. Bir takım sorunlarımız oldu. Belki bu çığlığımla kendimi başta kocama duyurmuşumdur.

"İSTESEM DAHA FARKLI ŞEYLER SÖYLERDİM"

Kocamı zan altında bırakmam istemiyorum. İstesem daha farklı şeyler söylerdim. Aramızda yaşadığım sorunlar var ama Bergen'e bunu yaşatan adamın karaktersizliği ile kocamı bir tutamam. Sinirle ağzımdan başka şeyler çıkmış olabilir ama durup, dururken mi çıktı? Hayır, bir yaşanmışlıkla çıktı.

"BANA ÇOK KIZDI"

Ali Bey ile hala evliyim. Çocuklarım var. 'Şiddet gördüm mü?' Bunları söylemem bana hiç yakışmaz, detay vermem bana yakışmaz. Ben elimde bir şey olmadan bir şey söylemem. 'Her evlilikte şiddet oluyormuş.' Öyle söylüyorlar...

Videoyu paylaştıktan sonra bana çok kızdı. 'Beni rezil ettin, beni bitirdin, neden böyle yaptın?' dedi. Ben aşk evliliği yaptım. Aşkımın peşine gittim. Şu anda da çocuklarımın peşine gidiyorum. Bazı insanların kendine çeki düzen vermesi lazım. Kadınları bu kadar incitmemeliler.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

OLAY GAF! Son dakika: Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler Miss Turkey'de öyle bir şey dedi ki...
MAGAZİN Olay gaf!
Dilara Korkmaz 2021 Miss Turkey birincisi oldu! - Dilara Korkmaz kimdir?
MAGAZİN İşte Türkiye'nin yeni güzeli
İşte Dilara Korkmaz'ın sevgilisi - Magazin haberleri
MAGAZİN Bir eve iki Miss Turkey!
Zeki Müren'in yeğeninden açıklama! Çağlar Çorumlu... - Magazin haberleri
MAGAZİN Zeki Müren'in yeğeninden açıklama: Çağlar Çorumlu...
Çağla Şıkel, Azra Akın ve Arzum Onan Miss Turkey gecesi için buluştu - Magazin haberleri
MAGAZİN Üç güzel, Türkiye'nin 'en güzeli'ni seçti
Nusret: 22 yıl önce - Magazin haberleri
MAGAZİN "22 yıl önce"
Yıldız Tilbe aşı oldu mu? SON DAKİKA: Hastaneye gitmişti, noktayı koydu!
MAGAZİN Aşı değil PCR!
Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması: İhtimali yok! - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Öyle bir şeyin ihtimali yok!'
Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı boşanıyor mu? Açıklama geldi - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Boşanma' açıklaması
Miss Turkey finali hangi kanalda? 2021 Miss Turkey finali başladı! İşte finalistler...
MAGAZİN Miss Turkey heyecanı başladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.