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Haberler Magazin Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları: Oğlum Birbey merdivenlerden düştü - Magazin haberleri
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Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları

Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen'in oğlu Birbey, denize girmek isterken iskeledeki merdivenlerden düştü. Yeşilmen, oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi verirken gözyaşlarına hakim olamadı

Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları: Oğlum Birbey merdivenlerden düştü - Magazin haberleri
Tatilde kaza: Bütün deniz kan oldu!
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HABERTURK.COM

İş insanı Ali Uğur Akbaş ile evli olan iki çocuk annesi oyuncu Yeliz Yeşilmen'in ailesiyle birlikte çıktığı tatil kabusa döndü. Yeşilmen'in oğlu Birbey, denize girmek isterken iskeledeki merdivenlerden düştü.

42 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı video ile oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi verirken gözyaşlarına boğuldu.

"ÇOK KORKTUM"

Yeliz Yeşilmen, "Denize girerken merdivenden düştü. Ayağının bütün arkası, eti kalktı. Bütün deniz kan oldu, ben çok korktum. Beni arayan kişilere dönemiyorum." ifadelerini kullandı.

"ONU GÖRÜNCE KENDİMDEN GEÇTİM"

İlerleyen saatlerde sakinleştikten sonra olayın detaylarını anlatan Yelişmen, şunları söyledi:

Allah beterinden korusun ama çok korktum. Birbey denize girerken, o basamaklardan ayağı kayıp düşmüş. Bütün deniz kan... Kardeşim kucağında getirdi, ben onu bir gördüm kendimden geçtim. Kucağıma aldım, o panikten düştüm bir de çocukla...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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