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        Yelkenler Kardeşlik Kupası için yarışıyor

        Bu yıl sekizinci kez düzenlenecek MYK – MASS Kardeşlik Kupası, 2 Mart 2024 tarihinde MASS Arıtma Sistemleri ana sponsorluğuyla gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 14:26 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:26
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        Yelkenler Kardeşlik Kupası için yarışıyor
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        Yarış kayıt ücretlerinden elde edilen tüm gelir İleri Yaşam Vakfı’na bağışlanacak.

        Marmara Yelken Spor Kulübü tarafından, MASS Arıtma Sistemleri ana sponsorluğunda, 02 Mart 2024

        tarihinde İstanbul Boğazı’nda düzenlenecek Kardeşlik Kupası ile tüm yelken tutkunları bir araya geliyor.

        TYF programında yer alan ve bu yıl 8.’si düzenlenecek olan, MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yarışları, IRC – Destek – Sportsboat sınıflarının katılımına açık olacak.

        İstanbul’un doyumsuz doğal ve tarihi güzelliklerinin oluşturduğu büyülü atmosferinde, İstanbul Boğazı

        gibi dünyada eşine az rastlanan bir parkurda yapılan yarışlarda yelkencilerin rekabet düzeyi yüksek

        mücadelesi, izleyicilere büyük heyecan sunarken görsel bir şölen yaşatacak. Büyük bir heyecana ve

        çekişmeye sahne olması beklenen yarışlarda dereceye girecek sporculara ödülleri 4 Mart Pazartesi

        günü saat 19.30’da Marmara Yelken Kulübü’nde düzenlenecek kokteylde törenle verilecek.

        Kardeşlik Kupası’nın her yıl daha da büyüyerek Türkiye’nin en kapsamlı yelken yarışlarından biri olması hedefleniyor.

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