AA

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2024 mali yılı bütçe teklifi ve ekonomik görünümüne ilişkin ABD Temsilciler Meclisi'nin Mali Hizmetler ve Genel Kamu Ödenekleri Alt Komitesi'nde düzenlenen oturuma katıldı.

En büyük önceliklerinin ABD ekonomisinin sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Yellen, iki hafta önce iki bankada bankacılık sistemini daha geniş kapsamda etkileyebilecek ve Amerikan ekonomisi üzerinde önemli etkileri olabilecek sorunlar yaşandığını, takip eden günlerde ABD Hazine Bakanlığının ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile "kararlı ve güçlü" adımlar atmak üzere birlikte çalıştığını anımsattı.

'GÜÇLÜ ÖNLEMLER MEVDUATLARIN GÜVENDE OLMASINI SAĞLIYOR'

Yellen, iflas eden iki bankadaki tüm mevduat sahiplerini korumak ve bankalara ek likidite sağlamak için önlemler aldıklarını anımsatarak, bu önlemlerin bankacılık sistemindeki riskleri azaltmak için tasarlandığını kaydetti.

İflas eden bankaların hissedarları ve borçlularının hükümet tarafından korunmadığını yineleyen Yellen, bu bankalardan kaynaklanan hiçbir kaybın vergi mükellefleri tarafından karşılanmadığını, mevduat korumasının Mevduat Sigorta Fonu tarafından sağlandığını aktardı.

Yellen, "Yayılmayı önlemek amacıyla hızlı hareket etmek için önemli araçlar kullandık ve bunlar tekrar kullanabileceğimiz araçlar. Aldığımız güçlü önlemler, Amerikalıların mevduatlarının güvende olmasını sağlıyor. Elbette, gerekirse ek önlemler almaya hazır oluruz" dedi.

DOLARIN REZERV PARA STATÜSÜ İÇİN UYARI

Komite üyelerinin sorularını da yanıtlayan Yellen, borç limitine ilişkin bir soru üzerine, borç limitinin artırılmasının "kesinlikle şart" olduğu yanıtını verdi.

Devletin ödemelerini yapamamasının ekonomik ve mali açıdan felakete yol açacağını belirten Yellen, bunun finansal piyasalar üzerinde "korkunç" bir etkisinin olacağını aktardı.

Yellen, ABD'nin temerrüde düşmesinin doların rezerv para birimi statüsünü zayıflatacağına dikkati çekerek, borç limitinin artırılmamasının resesyona veya daha kötüsüne yol açabileceği uyarısında bulundu.