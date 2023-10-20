Yem karma makinesinde can verdi

Hayvanlarına yem hazırladığı makineye düşen kişi öldü
Nevşehir'de, hayvanları için yem hazırlarken dengesini kaybederek yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti
Giriş: 20.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:13
Nevşehir'in Avanos ilçesi Kalaba beldesinde yaşayan Levent Yener (35), hayvanları için yem hazırlarken dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yener'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yener'in cenazesinin öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından belde kabristanlığına defnedildi.
*Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.