        Yemek yerken hayatını kaybetti

        Balıkesir Altıeylül'de markete yönelik silahlı saldırıda seken kurşun, yan dükkânda yemek yiyen araştırma görevlisi Semih Kaçmaz'a isabet etti. Ağır yaralanan Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 22:12 Güncelleme:
        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanında bulunan mekanda yemek yiyen öğretim görevlisi seken kurşunun isabet etmesi sonucu öldü.

        Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki kişi, Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokakta bulunan markete silahla ateş etti.

        O sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Semih Kaçmaza isabet etti.

        Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Semih Kaçmazın, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenildi.

        Her iki iş yerinde hasarın oluştuğu olayda polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!

        Kahramanmaraş'ta, şehir merkezindeki bir Ayser Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekilperi sevk edildi. Olayda yaralılar olduğu belirtilirken, bölgeye özel harekat birimleri de sevk edildi.

        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Güneşte bahar gölgede kış
        Güneşte bahar gölgede kış
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"